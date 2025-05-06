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Россиянка дважды за день обокрала один магазин благодаря одному приему

В Карелии женщина дважды за день обокрала магазин благодаря переодеванию
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии полицейские задержали 44-летнюю жительницу Костомукши по подозрению в краже обуви. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД России.

По предварительной информации, нарушительница дважды за день обокрала один и тот же магазин. Сначала она незаметно вынесла женскую обувь, вынув ее из коробки и спрятав в пакет. После этого она зашла домой, переоделась и вернулась туда же за новой «добычей». Во второй раз аналогичным образом она украла мужские и детские кроссовки. Обувь преступница отдала знакомым.

Женщину вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Трюк с переодеванием не помог ей скрыться от правоохранителей.

Ущерб, который женщина нанесла магазину, составил более 8 тысяч рублей. За совершенное преступление нарушительнице грозит до двух лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности.

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