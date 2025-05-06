Россиянин украл из больницы пожарные шланги, чтобы поливать капусту в огороде

В Курске пациент украл из больницы пожарные шланги, чтобы

с их помощью поливать капусту у себя в огороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда 45-летний пациент, проходивший недельное лечение в стационаре, во время прогулок заметил пожарные шланги. За несколько дней он похитил шесть рукавов, спрятав их в кустах на территории медицинского учреждения, а при выписке забрал добычу домой.

Пропажу обнаружили во время плановой проверки. Оперативники за сутки вычислили вора по оставленным следам. Похищенное изъяли у мужчины дома — он планировал использовать шланги для полива огорода. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Учитывая, что исчезновение пожарного инвентаря могло привести к трагедии, суд будет рассматривать это как отягчающее обстоятельство. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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