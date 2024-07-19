Эксперт: КНР стал одним из крупнейших партнеров РФ в лесопромышленном комплексе

Китай за последние два года стал одним из крупнейших торговых партнеров России в лесопромышленном комплексе (ЛПК). Об этом в интервью РИАМО рассказала президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольга Калюжная. Она подчеркнула, что у России сохраняются перспективы увеличения экспорта лесной продукции.

«Китай за два года стал одним из крупнейших рынков продаж для российских производителей фанеры. Кроме того, растет потребление и на внутреннем рынке», — рассказала Калюжная.

Она добавила, что общий объем импорта лесной продукции в Россию с 2021 по 2023 год сократился с $3,74 млрд до $2,23 млрд. Кроме Китая, по ее словам, ключевыми партнерами страны являются Турция и Южная Корея.

При этом, на сегодняшний день в России производятся не все виды бумаги и картонов, поэтому часть номенклатуры импортируется, чтобы сохранить баланс спроса и предложения на рынке, заключила специалист.

В июле стало известно, что только 50% российских компаний ЛПК поменяли свою стратегию развития после введения санкций.

Из оставшейся половины организаций, которые до сих пор не изменили стратегию, 28% не собираются этого делать, а 22% — только планируют.

Некоторые участники рынка подтвердили, что они поменяли свою стратегию развития, сместив свое внимание на рынки, которые все еще доступны. Кроме того, продолжается укрепление и на внутреннем рынке страны. При этом специалисты указывают, что крупные компании начали уделять больше внимания разработкам импортозамещающей продукции.

Ранее сообщалось, что удобрения из России хотят вывозить в мягких контейнерах.