Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Преступник угнал машину, не заметив в салоне двухлетнего ребенка

В Нью-Йорке мужчина угнал машину с двухлетним ребенком на заднем сиденье
close
Shutterstock

В Нью-Йорке мужчина угнал машину с двухлетним ребенком после того, как мать оставила малыша одного в салоне. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Утром 2 мая 32-летняя горожанка приехала в продуктовый магазин в Бруклине, оставив маленького сына внутри своей машины. Пока она делала покупки, Nissan Pathfinder угнали.

Угонщиком оказался 34-летний Морис Стивенс, который проехал около полутора километров, прежде чем полицейские остановили его. Находившийся на заднем сиденье ребенок не остановил мужчину. Он провел наедине со злоумышленником 10 минут и был возвращен матери.

Как сообщается, Стивенс не был знаком с владелицей авто. Ранее его арестовывали за незаконное хранение запрещенных веществ. На этот раз мужчину обвинили в краже четвертой степени, похищении, незаконном хранении краденого имущества и создании угрозы благополучию ребенка.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить угон своего автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами