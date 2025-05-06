Преступник угнал машину, не заметив в салоне двухлетнего ребенка

В Нью-Йорке мужчина угнал машину с двухлетним ребенком на заднем сиденье

В Нью-Йорке мужчина угнал машину с двухлетним ребенком после того, как мать оставила малыша одного в салоне. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Утром 2 мая 32-летняя горожанка приехала в продуктовый магазин в Бруклине, оставив маленького сына внутри своей машины. Пока она делала покупки, Nissan Pathfinder угнали.

Угонщиком оказался 34-летний Морис Стивенс, который проехал около полутора километров, прежде чем полицейские остановили его. Находившийся на заднем сиденье ребенок не остановил мужчину. Он провел наедине со злоумышленником 10 минут и был возвращен матери.

Как сообщается, Стивенс не был знаком с владелицей авто. Ранее его арестовывали за незаконное хранение запрещенных веществ. На этот раз мужчину обвинили в краже четвертой степени, похищении, незаконном хранении краденого имущества и создании угрозы благополучию ребенка.

Ранее американец лишился ноги, пытаясь предотвратить угон своего автомобиля.