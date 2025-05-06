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«Решил прокатиться»: угнавший иномарку подросток объяснил свой поступок

В Абакане полицейские задержали подростка, угнавшего иномарку

В Абакане сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего подростка, угнавшего иномарку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

Как уточнили полицейские, они получили информацию об угоне автомобиля Toyota Caldina. Вскоре один из патрулей заметил машину на пересечении улиц Аскизская и Стофато. Полицейские дали водителю сигнал об остановке, но он проигнорировал их требование и попытался скрыться. В попытке уйти от погони юноша не справился с управлением и съехал в кювет. После этого он покинул салон авто и хотел убежать, но полицейские его догнали.

Задержанный пояснил, что сел в машину, так как она была открыта и «решил на ней прокатиться». Увидев полицейских, он испугался, и попытался скрыться.

Сотрудники МВД составили на юношу административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ.

Ранее в Омской области юноша за рулем авто отчима спровоцировал погоню со стрельбой.

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