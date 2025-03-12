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«Выпил шесть бутылок пива»: погоня за пьяным юношей, угнавшим авто отчима, попала на видео

В Омской области юноша за рулем авто отчима спровоцировал погоню со стрельбой

В Омской области сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню со стрельбой за 18-летним юношей, который без спроса взял машину отчима и сел за руль пьяным. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Также Волк поделилась видео погони.

На кадрах двое инспекторов преследуют на дороге «ТюменьОмск» LADA Priora, за рулем которой находится молодой человек. При этом юноша опасно маневрирует, угрожая безопасности других участников движения.

«Догнав его, инспекторы потребовали водителя остановиться. Тот лишь увеличил скорость. При этом нарушитель <...> не реагировал на требования об остановке. Полицейские приняли решение применить огнестрельное оружие. Сначала был произведен предупредительный выстрел вверх, затем несколько – по колесам. Только тогда автомобиль прекратил движение», — поделилась Волк.

За рулем оказался 18-летний житель села Медвежье. Отчим юноши заявил в полицию о пропаже авто. По словам мужчины, пасынок просил его дать машину, чтобы покататься, но получил отказ. На следующее утро после разговора юноша вместе с транспортным средством пропали.

Угонщик успел попасть в ДТП в Кировском округе Омска, в котором пострадал семилетний ребенок. С места аварии нарушитель скрылся.

На лихача были составлены несколько административных протоколов по семи статьям КоАП РФ. В салоне помимо водителя был его приятель, на которого возбудили административное дело за неповиновение полиции. Молодые люди решением суда получили семнадцать и семь суток административного ареста соответственно. Машину поместили на специализированную стоянку.

«Пил пиво. Получается, штук шесть», — признался на камеру молодой человек.

Ранее в Вологодской области мужчину задержали за угон машины скорой помощи.

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