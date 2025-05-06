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Родителям рассказали, как сохранить доверительные отношения с подростком

Психолог Антонович: следует избегать нравоучений в общении с подростком
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Сохранение «мостика» доверия между подростком и родителями — сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила практикующий психолог Лидия Антонович. В первую очередь, по ее словам, взрослым важно уметь слушать ребенка, не осуждая его при этом.

«Позвольте подростку высказаться, не перебивая и не критикуя. Даже если вы не согласны, покажите, что вы слышите и понимаете его точку зрения. Фокусируйтесь на эмоциях, а не только на фактах», — посоветовала специалист.

Кроме того, нужно избегать лекций и нравоучений, поскольку подростки зачастую воспринимают их как знак неуважения и закрываются, продолжила она. Вместо этого следует постараться обсудить ситуацию, предложив свои мысли, но не навязывая их.

Также необходимо уважать чувства ребенка и его личное пространство. При этом важно заботиться и о себе. Поддержание отношений с подростком не должно быть в ущерб собственному благополучию, поэтому стоит найти время для отдыха и снятия стресса, заключила Антонович.

Психолог Майя Голубева до этого говорила, что родителям, которые хотят помочь ребенку справиться с подростковым кризисом, важно отказаться от контроля и чрезмерной опеки.

По словам эксперта, лучше дать ему больше свободы и позволить самостоятельно принимать решения. Кроме того, стоит избегать критики и обесценивания достижений ребенка, потому что это негативно повлияет на его самооценку и уверенность в себе.

Ранее родителям объяснили, почему современные подростки ничего не хотят.

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