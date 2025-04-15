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Родителям назвали главные ошибки в борьбе с подростковым кризисом

Психолог Голубева: родителям не стоит чрезмерно опекать подростков
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Родителям, которые хотят помочь ребенку справиться с подростковым кризисом, важно отказаться от контроля и чрезмерной опеки. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Майя Голубева.

По ее словам, лучше дать ему больше свободы и позволить самостоятельно принимать решения. Кроме того, стоит избегать критики и обесценивания достижений ребенка, потому что это негативно повлияет на его самооценку и уверенность в себе. Психолог рекомендует не игнорировать чувства и переживания детей и не сравнивать их с другими.

Родителям советуют научиться вести диалог с подростками и избегать авторитарного стиля воспитания.

«Подростковый кризис — это непростой, но важный этап развития. Поддержка, понимание и любовь родителей помогут ребенку пережить его с легкостью», — заключила Голубева.

Исследование сервиса онлайн-терапии Ясно, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что спрос на психологов у российских подростков взлетел более чем в 100 раз. Если в 2021 году подростки до 18 лет составляли лишь 0,02% клиентов психологов, то к 2025 году их доля достигла 2,38% (в 119 раз больше).

Ранее психолог объяснила, почему подростки наносят себе увечья.

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