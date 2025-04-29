«Бездна скуки»: психолог объяснила, почему современные подростки ничего не хотят

Современные подростки все чаще сталкиваются с тем, что им очень скучно жить, они теряют себя и ни к чему не стремятся. Напрямую на это влияет быстрый ритм жизни, новый век технологий и обилие соцсетей, отказаться от которых сегодня невозможно. В таком мире подростки чувствуют пустоту внутри, теряя глубокие эмоции и интерес к жизни, рассказала «Пятому каналу» психолог, ведущий специалист Института современной психологии Жанна Абрамова.

Иллюзию насыщенной жизни подросткам создают прокручивание ленты соцсетей, видеоигры, сериалы. На этом фоне они продолжают чувствовать давление со стороны родителей, сверстников, учителей. В итоге своих целей цели они уже не имеют, не знают, что им нравится, что интересно.

«Поэтому при отсутствии интереса и коллективного разума ребенок начинает искать себя, но не находит. Далее он разочаровывается в себе, в жизни и в других людях. Часто это приводит к депрессии», — предупредила Абрамова.

По ее словам, такая депрессия базируется на непонимании ребенка, что делать дальше и куда двигаться. В этом состоянии срабатывают знакомые инстинкты: лежать, сдаваться и прятаться. В такой «бездне скуки» не остается вариантов для самовыражения, творчества, пояснила специалист.

Психолог призвала родителей помочь своим детям, столкнувшимся с такими проблемами. В первую очередь для этого нужно создать атмосферу доверия и поддержки, начать спрашивать ребенка о его мечтах, увлечениях, страхах. Важно разобраться, чего он хочет, а не навязывать ему свои желания, подчеркнула Абрамова. Она назвала проблемой отсутствие критического мышления – они действуют по инструкции, но сами ничего решить не могут.

Важно позволить ребенку самому делать выбор, ошибаться, получать опыт. Родители должны лишь поддерживать его в трудные моменты, но остальное – от выбора питания до внешнего вида и любимых хобби – должен выбрать сам ребенок.

Также Абрамова посоветовала предоставить подростку возможность познакомиться с различными профессиями и творчеством – например, чтобы он занялся волонтерством, прошел курсы, сходил на мастер-класс и так далее.

«Поддержка со стороны родителей поможет осознать свои цели, сформировать жизненные планы и найти свое место в мире, чтобы по-настоящему раскрыть свой потенциал», — заключила психолог.

До этого психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал, что подростки больше подвержены тревожным расстройствам и клинической депрессии, чем взрослые, так как у них еще нет устойчивых механизмов психологической защиты. По его словам, социальное давление в этих обстоятельствах может стать причиной такого состояния, особенно с учетом того, что они еще не понимают, как регулировать внезапно повысившийся гормональный фон.

Ранее выяснилось, что спрос на психологов у российских подростков взлетел более чем в 100 раз.