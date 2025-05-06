Ворвавшийся с топором в магазин за водкой сибиряк объяснил свое поведение

В Новосибирской области местный житель проник в магазин, украл оттуда несколько бутылок водки, после чего сам сдался полицейским. Мужчину признали виновным по статье «Кража» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда.

Инцидент произошел в августе 2024 года в селе Боровое. Мужчина, вооружившись топором-колуном, разбил стеклянные двери местного супермаркета, забежал внутрь и похитил десять бутылок водки и еще три разбил. После этого он скрылся, выбросив колун в кусты.

Через некоторое время нарушитель сам явился в полицию и признался в преступлении. В свое оправдание сибиряк заявил, что не выжил бы, если бы не похмелился в тот день.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Осужденному зачли время содержания под стражей в срок лишения свободы, в связи с чем он отбыл срок уже в СИЗО. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

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