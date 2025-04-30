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На Урале повредивший колеса у девяти автомобилей объяснил свое поведение

В Челябинске задержали юношу, который порезал колеса девяти автомобилям
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Global Look Press

В Челябинске полицейские задержали вредителя, который порезал колеса нескольким автомобилям. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Хулиганом оказался 19-летний местный житель. Установлено, что в ночь на 27 апреля молодой человек шел по улице и портил случайные машины. По информации 74.ru, его сопровождал приятель.

На утро 20 апреля и в последующие дни с заявлениями о повреждении имущества в правоохранительные органы обратились девять владельцев транспортных средств.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» УК РФ.

Задержанный юноша объяснил свое поведение в ту ночь состоянием алкогольного опьянения.

Ранее в Мурманской области сельчанин из-за обиды сжег машину соседа.

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