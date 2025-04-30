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Россиянин избил дочь за то, что та пела и мешала ему смотреть телевизор

Житель Чечни избил 13-летнюю дочь, мешавшую ему своим пением смотреть телевизор
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Shutterstock

В Чечне местный житель избил 13-летнюю дочь из-за бытового конфликта, а затем разгромил кабинет инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел в селе Алхан-Юрт. Как установили правоохранители, мужчина набросился на дочь и избил ее после ссоры. Как пояснил родитель, девочка пела в соседней комнате и мешала ему смотреть телевизор. Поскольку на замечания она не реагировала, он решил вопрос силой.

«Девочка получила телесные повреждения в виде ссадин на лице и спине», — уточнили в ведомстве.

В ходе проводимой после случившегося проверки отца вызвали к инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД по Урус-Мартановскому району. В ходе беседы с инспектором мужчина разозлился и повредил ему компьютер.

В отношении селянина были возбуждены дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба» УК РФ. Вскоре их рассмотрит суд.

Ранее в Каспийске мать избила дочь металлической ложкой и сломала ей руку.

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