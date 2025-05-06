93-летний конструктор поверил мошенникам и отдал им 17,2 млн рублей

Пожилой конструктор отдал аферистам более 17 миллионов рублей, поверив «сотруднику банка». Об этом сообщает Baza.

В первом разговоре неизвестные представились работниками финансовой организации и заявили, что от имени 93-летнего конструктора могут отправлять деньги на Украину.

Затем «сотрудники ФСБ» убедили его «сотрудничать со следствием». Для этого пожилой мужчина обналичил накопления и отдал их курьерам вместе с деньгами, которые он хранил дома – 2,25 миллиона рублей, почти $100 тысяч и €12 тысяч. Деньги мужчина снимал и передавал аферистам вместе с супругой.

«Спустя несколько дней, когда стало понятно, что деньги с «безопасных счетов» не вернутся, пенсионер пошел в полицию», – сообщается в публикации.

Всего они отдали 17,2 миллиона рублей.

До этого актриса сериала «Москва. Три Вокзала» Ольга Лаврова стала жертвой мошенников. Аферисты потребовали деньги и пригрозили «неприятностями» для ее бывшего мужа, если женщина не передаст средства. Когда шантаж усилился, Лаврова обратилась в полицию.

Ранее в Воронеже пенсионерка из-за мошенников лишилась квартиры и 5 млн рублей.