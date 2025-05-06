73-летний британский миллионер ищет любовь на Tinder

Британский 73-летний миллионер решил найти свою любовь через популярное приложение для знакомств Tinder, пишет Independent.

Британский миллионер сэр Бенджамин Слэйд стал интернет-сенсацией после попытки найти любовь через приложение Tinder. Владелец роскошного особняка с 50 комнатами решил воспользоваться современными технологиями знакомств, чтобы обрести не только спутницу жизни, но и будущую мать своего наследника.

Пожилой аристократ, ранее уже состоявший в браке, но не имеющий детей, с помощью своей помощницы Джесс осваивает тонкости онлайн-знакомств. Сэр Бенджамин, сохраняющий оптимизм, несмотря на возраст, открыто заявляет о своем желании стать отцом. Он даже принял меры на будущее, заморозив свою сперму.

«Я читал в газетах, что эти приложения — сплошные неприятности, но сейчас все именно так и знакомятся», — прокомментировал он.

Реакция пользователей соцсетей на слова Слэйда не заставила себя ждать. Среди множества откликов были как шутливые предложения руки и сердца, так и вполне серьезные заявления о готовности к отношениям.

«Он заслуживает лучших женщин, и я знаю, как ему помочь», — заявила уверенно одна из потенциальных невест.

Ранее во Франции «насильник из Tinder» получил 18 лет заключения.