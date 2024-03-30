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Во Франции «насильник из Tinder» получил 18 лет заключения

BFMTV: во Франции «насильник из Tinder» получил 18 лет заключения

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Shutterstock

Суд Франции приговорил 38-летнего «насильника из Tinder» к 18 годам тюремного заключения за изнасилование 15 женщин. Об этом сообщает BFMTV.

Мужчина знакомился с девушками в приложении, приглашал их на фотосессии, где напаивал алкоголем с подсыпанными веществами, после чего они оказывались без сознания. Затем он совершал развратные действия.

В США судью отстранили от должности после того, как он отменил приговор насильнику. Как пишут СМИ, судья Роберт Адриан отменил приговор Дрю Клинтону, обвиняемому в изнасиловании, и освободил его от отбытия наказания. Мужчина решил, что наказание в виде четырех лет лишения свободы слишком жестокое по отношению к подозреваемому. После того, как решение Роберта вызвало общественный протест, судебная комиссия штата Иллинойс отстранила мужчину от должности, раскритиковав его поступок.

Ранее в Британии продлили механизм досрочного освобождения заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах.

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