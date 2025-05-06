На Украине объявили в международный розыск экс-главу «Укртатнафты»

Национальная полиция Украины объявила бывшего главу «Укртатнафты» Павла Овчаренко в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экс-председателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны объявили в международный розыск по линии Интерпола в связи с присвоением 5,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По данным издания «Экономическая правда», в ноябре прошлого года Овчаренко предъявили обвинения в создании организованной группы. Она, как считает следствие, завладела нефтепродуктами «Укртатнафты» через подставные компании.

Овчаренко грозит до 12 лет лишения свободы. Он возглавлял правление «Укртатнафты» в период с 2007 по 2022 год.

В декабре прошлого года сына экс-президента Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки в территориальный центр комплектования (аналог военкомата). Его два раза вызывали в ТЦК — 4 сентября и 21 октября, однако в обоих случаях он проигнорировал вызов.

Ранее связанное с Коломойским объединение внесли в перечень террористов.