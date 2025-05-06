Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили в международный розыск экс-главу «Укртатнафты»

Нацполиция Украины объявила в розыск экс-главу «Укртатнафты» Овчаренко
close
Нацполиция Украины

Национальная полиция Украины объявила бывшего главу «Укртатнафты» Павла Овчаренко в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экс-председателя правления одного из крупнейших нефтеперерабатывающих концернов страны объявили в международный розыск по линии Интерпола в связи с присвоением 5,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По данным издания «Экономическая правда», в ноябре прошлого года Овчаренко предъявили обвинения в создании организованной группы. Она, как считает следствие, завладела нефтепродуктами «Укртатнафты» через подставные компании.

Овчаренко грозит до 12 лет лишения свободы. Он возглавлял правление «Укртатнафты» в период с 2007 по 2022 год.

В декабре прошлого года сына экс-президента Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки в территориальный центр комплектования (аналог военкомата). Его два раза вызывали в ТЦК — 4 сентября и 21 октября, однако в обоих случаях он проигнорировал вызов.

Ранее связанное с Коломойским объединение внесли в перечень террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами