Россиянам рассказали, как облегчить головную боль без таблеток

Питание поможет облегчить головную боль без таблеток за счет нормализации функции кишечника. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Валерия Ляшенко.

По ее словам, избыточное потребление углеводов может спровоцировать неприятные ощущения в голове, поэтому прежде всего важно обратить внимание на это.

«При многих видах головной боли питание и ряд оздоровительных мероприятий имеют гораздо большее значение, чем медикаменты. Помогут массаж головы, шеи и ушей. Иглорефлексотерапия, а также физиолечение», — подчеркнула Ляшенко.

Кроме того, специалист посоветовала наладить сон и распорядок дня. Кроме того, при головной боли могут помочь психотерапевтическая поддержка и йогатерапия.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что головная боль может представлять серьезную опасность для здоровья, если она появилась внезапно и очень интенсивно. По ее словам, внезапная головная боль может быть признаком субарахноидального кровоизлияния — состояния, требующего немедленной госпитализации и лечения.

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