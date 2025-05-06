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Россиянам рассказали, как облегчить головную боль без таблеток

Нутрициолог Ляшенко: отказ от углеводов поможет облегчить головную боль
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Depositphotos

Питание поможет облегчить головную боль без таблеток за счет нормализации функции кишечника. Об этом RuNews24.ru рассказала нутрициолог Валерия Ляшенко.

По ее словам, избыточное потребление углеводов может спровоцировать неприятные ощущения в голове, поэтому прежде всего важно обратить внимание на это.

«При многих видах головной боли питание и ряд оздоровительных мероприятий имеют гораздо большее значение, чем медикаменты. Помогут массаж головы, шеи и ушей. Иглорефлексотерапия, а также физиолечение», — подчеркнула Ляшенко.

Кроме того, специалист посоветовала наладить сон и распорядок дня. Кроме того, при головной боли могут помочь психотерапевтическая поддержка и йогатерапия.

Врач-терапевт Наталья Леонтьева до этого говорила, что головная боль может представлять серьезную опасность для здоровья, если она появилась внезапно и очень интенсивно. По ее словам, внезапная головная боль может быть признаком субарахноидального кровоизлияния — состояния, требующего немедленной госпитализации и лечения.

Ранее российским дачникам назвали симптомы «мышиной лихорадки».

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