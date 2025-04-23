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Врач рассказала, о каких опасных болезнях может сигнализировать головная боль

Врач Леонтьева: внезапная головная боль может сигнализировать о кровоизлиянии
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Shutterstock/FOTODOM

Головная боль может представлять серьезную опасность для здоровья, если она появилась внезапно и очень интенсивно. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

«Если вы никогда раньше не наблюдали такую головную боль, она появилась внезапно и похожа на «удар молнии» или «разрыв», это может быть признаком субарахноидального кровоизлияния — состояния, требующего немедленной госпитализации и лечения», — подчеркнула врач.

По ее словам, такую патологию могут сопровождать тошнота, рвота, потеря сознания и ригидность затылочных мышц, то есть невозможность наклонить голову вперед. Если боль в голове появляется вместе с неврологическими симптомами, важно срочно обращаться в больницу, подчеркнула Леонтьева.

К тревожным симптомам, которые могут привести к инсульту, опухоли головного мозга или другому неврологическому заболеванию, она отнесла слабость или онемение в конечностях, судороги, нарушения речи, зрения, коалиционного движения. Если головная боль сочетается с высокой температурой и невозможностью наклонить голову вперед, речь может идти о менингите, добавила эксперт.

Главный врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина до этого говорила, что причина частых головных болей может крыться в зубах мудрости.

Ранее были названы опасные последствия дефицита витаминов у детей и подростков.

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