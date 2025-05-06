Житель Нижнего Новгорода выпил и едва не удушил девятилетнего сына

Житель Нижнего Новгорода угрожал расправой девятилетнему сыну на глазах у матери. Об этом стало известно NewsNN.

Инцидент произошел в квартире на улице Шаляпина. По словам матери ребенка, на него напал 38-летний отец. В тот день мужчина выпил и стал угрожать мальчику. Он также пытался его душить, озвучивая страшные обещания.

Женщина обратилась в полицию. Нижегородца отпустили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

До этого жительница Челябинской области обвинила мужа в избиении и удержании их ребенка. По словам 18-летней местной жительницы, семья в день инцидента находилась в доме ее свекрови. В какой-то момент муж, который старше ее на год, избил и выгнал на улицу. Теперь молодой человек и его новая возлюбленная якобы удерживают их с супругой ребенка. Девушка добавила, что ее супруг не работает, поэтому неизвестно, в каких условиях живет мальчик. По словам отца девушки, с которым они жили до конфликта, его дочь нередко избивали.

Ранее крымчанин держал сына на хлебе и воде «из соображений веры» и поплатился.