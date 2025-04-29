Челябинка рассказала об избиении мужем и удержании их ребенка

В Челябинской области девушка обвинила мужа в избиении и удержании их ребенка

В Челябинской области девушка обвинила супруга в избиении и том, что он забрал их ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам 18-летней местной жительницы, семья в день инцидента находилась в доме ее свекрови. В какой-то момент муж, который старше ее на год, избил и выгнал на улицу. Теперь молодой человек и его новая возлюбленная якобы удерживают их с супругой ребенка.

Девушка добавила, что ее супруг не работает, поэтому неизвестно, в каких условиях живет мальчик. По словам отца девушки, с которым они жили до конфликта, его дочь нередко избивали.

«Отец ребенка отказывался им заниматься, а свидетельство о рождении порвал. Без документов младенца не могли показать врачам», – сообщается в публикации.

Сам молодой человек отрицает, что был жену. По его словам, однажды в больнице мать оставила ребенка на краю кровати и тот едва не упал. Он также добавил, что не работает из-за просьбы опеки «посидеть, присмотреть за маленьким». При этом супруга якобы сама отказалась от сына.

Семья девушки тем временем наняла адвоката и планирует идти в суд.

Ранее в Красноярском крае мужчина пытался похитить ребенка.