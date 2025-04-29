Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Челябинка рассказала об избиении мужем и удержании их ребенка

В Челябинской области девушка обвинила мужа в избиении и удержании их ребенка
close
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

В Челябинской области девушка обвинила супруга в избиении и том, что он забрал их ребенка. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам 18-летней местной жительницы, семья в день инцидента находилась в доме ее свекрови. В какой-то момент муж, который старше ее на год, избил и выгнал на улицу. Теперь молодой человек и его новая возлюбленная якобы удерживают их с супругой ребенка.

Девушка добавила, что ее супруг не работает, поэтому неизвестно, в каких условиях живет мальчик. По словам отца девушки, с которым они жили до конфликта, его дочь нередко избивали.

«Отец ребенка отказывался им заниматься, а свидетельство о рождении порвал. Без документов младенца не могли показать врачам», – сообщается в публикации.

Сам молодой человек отрицает, что был жену. По его словам, однажды в больнице мать оставила ребенка на краю кровати и тот едва не упал. Он также добавил, что не работает из-за просьбы опеки «посидеть, присмотреть за маленьким». При этом супруга якобы сама отказалась от сына.

Семья девушки тем временем наняла адвоката и планирует идти в суд.

Ранее в Красноярском крае мужчина пытался похитить ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами