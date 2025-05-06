В Башкирии девушка избила сверстницу до перелома и черепно-мозговой травмы

Mash: в Башкирии школьница напала на сверстницу около кафе

В Башкирии девушка попала в больницу после разборок с другой школьницей. Об этом сообщает Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Старобалтачево. По данным Telegram-канала, две 17-летние учащиеся гуляли, но задержались до ночи. Одна из них зашла в местное кафе, чтобы согреться, другая находилась на улице.

В этот момент на последнюю якобы напала другая девушка, с которой они общались. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на асфальте, над ней нависла обидчица. При этом на лице школьницы заметна кровь, рядом находятся еще несколько человек.

В результате у подростка диагностировали перелом носа со смещением, ссадины и черепно-мозговую травму. Что именно стало причиной нападения, не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Сотрудники СК РФ проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Оренбургской области 17-летний юноша жестоко избил обидчика своей матери.