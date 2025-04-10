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Почти половина россиян верит в сверхъестественное

Rambler&Co: у 40% россиян сбываются предсказания гадалок
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Depositphotos

Почти половина россиян (41%) верит в сверхъестественное, 42% допускают его существование, а 17% не верят в потусторонние силы, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co и Okko.

Из тех, кто верит в сверхъестественное, 44% заявляют, что лично сталкивались с экстрасенсами. Также 51% опрошенных считают, что люди получают такой дар свыше, а 28% называют это результатом саморазвития и врожденной одаренности.

Более половины верящих в потусторонние силы респондентов (54%) несколько раз в жизни встречали подобное, а 14% — один раз.

Говоря о гороскопах, 44% заявили, что не верят им до конца, у 39% респондентов иногда сбываются предсказанные события, а 17% безоговорочно верят в гороскопы. Также 22% опрошенных обращались к гадалкам и тарологам, а у 40% из них сбылись предсказания.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 3 апреля 2025 года, охват составил 61 836 интернет-пользователей. Исследование приурочено к выходу нового оригинального сериала Okko «Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях.

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