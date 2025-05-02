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Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

Школьник из Новоуральска пострадал от травли со стороны одноклассников
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Depositphotos

В Свердловской области подростки толпой напали и унизили сверстника. Об этом ученик новоуральской школы №40, пострадавший от издевательств, сам рассказал Ura.ru.

Случай произошел во время перемены и попал на видео, которое затем появилось в школьных чатах. На нем видно, как шестеро ребят, четыре одноклассника жертвы и двое из параллельного класса, стащили переодевавшегося на урок физкультуры мальчика со скамейки на пол, скрутили, сняли с него ботинок и носок, который затем затолкали ему в рот. По словам пострадавшего, он уже сталкивался с подобными унижениями в стенах школы.

Директор Алена Черных подтвердила факт травли и принесла извинения жертве буллинга и его матери. Она заявила, что такая ситуация в образовательном учреждении возникла впервые.

«И в этом классе впервые, потому что там все было хорошо всегда. Класс очень положительный. Мы пытаемся разобраться. Маме мы посоветовали обратиться в полицию. А если бы она не обратилась, мы бы обратились самостоятельно. Сейчас с этим работает полиция», — добавила Черных.

По данным уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, количество жалоб на травлю в школах за последние годы лишь увеличивается, несмотря на попытки властей бороться с этой тенденцией.

Ранее в Перми подростки избили девочку и заставили целовать им ноги.

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