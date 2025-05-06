Медведь растерзал собаку и мужчину на территории дома

Во Флориде медведь напал на мужчину около его дома

Житель Флориды и его собака пострадали во время нападения медведя. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Джером. По данным издания, 89-летнего мужчину обнаружили на территории его участка, его собаку нашли в паре сотен метров от хозяина. Ни мужчину, ни животное спасти не удалось.

Как полагают в Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата, хищник мог напасть на человека и собаку в разное время, а также, возможно, был не один.

«Мы знаем, что это было нападение медведя. Мы не знаем, был ли это один и тот же медведь или несколько медведей», – рассказали в организации.

На данный момент полиция ищет медведя. Специалисты оцепили территорию, расставили ловушки для животных и собрали все необходимые ДНК-пробы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Представители комиссии предполагают, что на мужчину напал черный медведь, так как это единственный вид медведей, который естественным образом обитает на территории.

Ранее в Башкирии более шести часов оперировали пострадавшего после нападения медведя мужчину.