«Бактерии по всей кухне»: россиян предупредили об опасности куриного мяса

Куриное мясо нельзя перед приготовлением промывать в кухонной раковине, так как это может закончиться заражением язвами и гастритом. Поверхность куриной тушки покрыта бактериями Helicobacter pylori, которые из-за отскакивающей от нее воды распространяются по всей кухне, предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Helicobacter pylori в 98% случаев являются причиной развития гастрита, язвы двенадцатиперстной кишки или язвы желудка, отметил медик.

«Откуда он действительно к нам приходит, и чего нам нужно бояться больше всего — так это курицы. Практически 100% куриного мяса обсеменено Хеликобактер пилори», — пояснил он.

Капли воды, отскакивая от поверхности тушки, разносятся повсюду, поэтому есть необходимость промыть курицу под проточной водой, то лучше делать это в ванной или душе. После необходимо тщательно вымыть все поверхности, куда отскакивала вода. Однако лучше вообще не мыть курятину, считает врач. Он также призвал россиян использовать для мяса отдельную разделочную доску, отдельный нож, которые после использования должны тщательно промываться в посудомоечной машине в усиленном режиме – по его словам, инфекция до конца погибает на такой посуде только за четыре часа.

После обработки курицы и помещения ее в тару для приготовления, нужно тщательно промыть руки и все места, куда могли попасть брызги во время разделки мяса, отметил Хорошев. Многие этого не делают, на фоне чего в России растет количество случаев заражения гастритом и язвой, констатировал он.

До этого эксперты также предупреждали, что мытье курицы не защищает от пищевого отравления и увеличивает риск заражения бактерией сальмонеллой. Эксперименты показали, что этот процесс приводит к распространению болезнетворных микробов по кухне, прежде всего, — по зонам вблизи раковины. В 26% случаев бактерии попадают на другие продукты, например, салаты, которые не подвергают термической обработке.

Ранее частое потребление курицы связали с высоким риском развития рака.