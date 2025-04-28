Частое потребление курицы связали с высоким риском развития рака

Ученые из Национального института гастроэнтерологии Италии выяснили, что регулярное употребление более 300 граммов курицы в неделю повышает риск развития рака пищеварительной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе работы специалисты проанализировали данные о здоровье и питании почти пяти тысяч человек старше 50 лет, собранные за два десятилетия. Ученые установили, что у тех, кто ел более четырех порций (300 г) мяса птицы в неделю, вероятность смерти от рака желудочно-кишечного тракта была в два раза выше, чем у тех, кто потреблял менее одной порции.

Также люди с таким рационом оказались в группе риска развития рака печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и прямой кишки. Кроме того, активное потребление курицы оказалось связано с увеличением вероятности летального исхода от любой причины на 27%.

При этом указанные риски оказались выше среди мужчин, хотя причины этого пока окончательно не ясны. Возможным объяснением могут быть различия в гормональном фоне мужчин и женщин, а также тот факт, что мужчины обычно потребляют больше мяса.

Ученые предполагают, что вредные химические соединения, образующиеся во время приготовления курицы при высоких температурах, могут вызывать повреждение клеток и способствовать развитию рака.

При работе над исследованием авторы учитывали такие факторы, как наличие вредных привычек и индекс массы тела участников. Однако ученые признали, что отсутствие информации об уровне физической активности могло стать серьезным ограничением работы.

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