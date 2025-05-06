В Москве начали отключать отопление

Заммэра Бирюков сообщил, что в Москве приступили к отключению отопления

В Москве специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к отключению отопления. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в Telegram-канале.

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха начали плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы», — отметил он.

Бирюков уточнил, что в столице предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

По его словам, сначала от отопления отключат промышленные здания, а затем административные, жилые, после чего школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Подготовка к новому отопительному сезону по указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже началась, подчеркнул Бирюков. Специалисты проведут гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, добавил он.

В феврале вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил о необходимости пересмотреть существующие критерии отключения отопления, учитывая не только среднесуточные температуры, но и погодные прогнозы. Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию, когда температура в квартирах достигает 28–30℃ при 25℃ на улице, назвав это системной проблемой, требующей немедленного решения.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли перекрывать батареи после отключения отопления.