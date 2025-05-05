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Россиянам объяснили, нужно ли перекрывать батареи после отключения отопления

В редакции Радио 1 выяснили, что перекрывать батареи нужно в пустующей квартире
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Depositphotos

Редакция «Радио 1» выяснила у экспертов, нужно ли перекрывать батареи после отключения отопления. Специалисты напоминают, что по завершении отопительного сезона коммунальные службы сливают воду из системы, однако иногда оставляют трубы заполненными, чтобы предотвратить появление воздушных пробок.

Эксперты рекомендуют перекрывать вентили на подаче и обратке при замене сантехники или отъезде на длительное время.

В остальных случаях закрывать краны необязательно, поскольку современные радиаторы рассчитаны на длительное использование с водой внутри.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева до этого напомнила, что отопление могут отключить, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше +8°C.

При этом она отметила, что это только рекомендации — раньше отключать точно нельзя, но позже — можно.

Ранее россиянам назвали необязательные для оплаты коммунальные услуги.

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