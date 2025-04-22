В Госдуме предложили разработать новые критерии отключения отопления

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой пересмотреть существующие критерии отключения отопления, учитывая не только среднесуточные температуры, но и погодные прогнозы. Об этом сам депутат рассказал в интервью РИА Новости.

Он указал на парадоксальную ситуацию, когда температура в квартирах достигает 28–30℃ при 25℃ на улице, назвав это системной проблемой, требующей немедленного решения.

«Сложившийся подход, при котором отключение отопления или снижение температуры батарей зависит от календарных сроков либо каких-то формальных показателей, а не от реальных погодных условий, не соответствует современным реалиям», — подчеркнул парламентарий.

Он призвал коммунальные службы к большей оперативности и гибкости, которые должны быть нацелены на рациональное использование ресурсов и обеспечение комфортной температуры в жилых помещениях.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что в России отопление могут отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше +8°C.

Ранее в Госдуме рассказали, как будут проиндексированы тарифы ЖКХ летом 2025 года.