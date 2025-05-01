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В ГД рассказали, кому стоит ожидать повышения социальных выплат в мае

Бессараб: с 1 мая некоторым пенсионерам повысят пенсию
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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила в беседе с RT, кому стоит ожидать повышения социальных выплат в мае.

Депутат напомнила, что все социальные выплаты были увеличены на уровень инфляции 1 февраля, поэтому общего повышения ждать не стоит. Она добавила, что федеральный прожиточный минимум был увеличен на 14,75%, однако в каждом регионе установлен свой прожиточный минимум.

«Отдельные повышения связаны с новым периодом выплат, когда предыдущий годовой период закончился, например в апреле, а с мая наступает новый период, при этом сумма рассчитывается уже от уровня увеличенного в текущем году прожиточного минимума», — пояснила Бессараб.

Она рассказала, что для пенсионеров предусмотрена доплата из федерального бюджета, если их уровень пенсионного обеспечения ниже федерального прожиточного минимума. Если же региональный прожиточный минимум выше федерального, то доплата до его уровня осуществляется из средств регионального бюджета.

До этого Бессараб рассказала, как получать пенсию в 60 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.

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