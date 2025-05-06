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Российский школьник попал в больницу после нападения ротвейлера

В Таганроге 12-летнему школьнику наложили девять швов после укуса ротвейлера
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Depositphotos

В Таганроге ротвейлер на самовыгуле напал на 12-летнего мальчика и порвал ему подмышку, ребенок находится в больнице. Об этом сообщает «Блокнот Ростов» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел 3 мая на улице Степной, у домов частного сектора. По словам местной жительницы, собака выбежала на улицу с территории дома и укусила мальчика, который пришел в гости к тете в соседний дом. Женщина отметила, что хозяин собаки был неподалеку и оттащил питомца. При этом хозяйка животного якобы не поверила, что ротвейлер проявил агрессию к ребенку сам, предположив, что тот дразнил животное.

«Но дети не трогали ее. Ребенок пришел в гости к своей тете в соседний дом, это маленькая улочка частного сектора. Но там живет много детей, они гуляют на своей улице, а теперь они боятся выходить! Хозяин ничего предпринимать не собирается», — посетовала собеседница СМИ.

Женщина отметила, что ребенку наложили девять швов, пока он остается в медучреждении. Вместе с ним находится его мать, которая планирует написать на владельцев собаки заявление в полицию.

Ранее в парке на юге Москвы овчарка порвала мужчине руку в присутствии хозяйки.

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