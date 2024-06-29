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Германия и Дания планируют соединить границы не только по суше

Дания и Германия построят подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году

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Михаил Голенков/РИА Новости

Дания и Германия построят подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен. Об этом сообщает издание Naked Science.

«Путешественникам придется либо совершить семиминутную поездку на поезде, либо 10-минутную поездку на автомобиле, чтобы пересечь Фемарнбельтский тоннель. Сегодня преодоление этого водного препятствия на пароме занимает 45 минут», — сообщает издание.

Предполагается, что этот тоннель станет крупнейшим в Западной Европе по ширине изнутри, а срок его эксплуатации составит не менее 120 лет. Тоннель будет установлен на глубине в среднем в 40 метров под водой.

До этого президент России Владимир Путин и глава Минфина Антон Силуанов обсуждали проблему строительства моста через реку Лену.

О разговоре с министром российский лидер упомянул, когда слушал презентацию главы Якутии Айсена Николаева.

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.

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