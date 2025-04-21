В России запустили интерактивную новеллу о подвиге советского народа в ВОВ

VK Play к 80-летию Великой Победы запустил спецпроект «Искры Победы» о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба платформы.

Спецпроект представляет собой интерактивную визуальную новеллу, которая объединит современные технологии, игровой формат и историческую память.

Новелла расскажет о двух друзьях, чьи жизни изменились 22 июня 1941 года. Участники проекта увидят, как обычные люди становились героями, проходя через ВОВ.

Также участники смогут выполнять задания, связанные с сохранением исторической памяти.

«Современные технологии позволяют говорить с аудиторией на ее языке. «Искры Победы» — это пример того, как игры становятся инструментом передачи ценностей. Мы хотим, чтобы молодое поколение чувствовало связь с историей, понимало ее через личные истории людей», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.