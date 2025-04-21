Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запустили интерактивную новеллу о подвиге советского народа в ВОВ

VK Play представил спецпроект к 80-летию Великой Победы
close
Shutterstock

VK Play к 80-летию Великой Победы запустил спецпроект «Искры Победы» о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба платформы.

Спецпроект представляет собой интерактивную визуальную новеллу, которая объединит современные технологии, игровой формат и историческую память.

Новелла расскажет о двух друзьях, чьи жизни изменились 22 июня 1941 года. Участники проекта увидят, как обычные люди становились героями, проходя через ВОВ.

Также участники смогут выполнять задания, связанные с сохранением исторической памяти.

«Современные технологии позволяют говорить с аудиторией на ее языке. «Искры Победы» — это пример того, как игры становятся инструментом передачи ценностей. Мы хотим, чтобы молодое поколение чувствовало связь с историей, понимало ее через личные истории людей», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами