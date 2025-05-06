Пожилая пара в ХМАО потеряла машину и 9 млн рублей, поверив аферистам

Пожилая пара из ХМАО лишилась девяти миллионов рублей из-за аферистов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам 70-летнего мужчины, неизвестный позвонил его 87-летней сожительнице. Во время беседы он получил коды, которые якобы отправлялись с портала «Госуслуг».

Спустя некоторое время с мужчиной связался «работник банка» и заявил, что неизвестные взломали аккаунт на портале и попытались отправить деньги пары на свои счета, но перевод заблокировали.

«Для поимки мошенников, по словам звонившего, требовалось приобрести новый телефон», – сообщается в публикации.

Пожилой мужчина выполнил все инструкции, после чего скачал предложенное мошенниками приложение. Якобы чтобы защитить сбережения, злоумышленники убедили его перевести сбережения на «специальный» счет.

Затем мошенники рассказали паре о несуществующем кредите, который на мужчину оформили неизвестные. Чтобы погасить его, россиянин продал машину и отдал деньги мошенникам.

Только после этого о ситуации узнала дочь сожительницы и обратилась в полицию.

Ранее в Брянской области ликвидировали нелегальные узлы, используемые мошенниками.