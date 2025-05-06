Только половина стран Евросоюза готова повысить оборонные расходы

Только 14 из 27 стран — участниц Европейского союза (ЕС) готовы повысить оборонные расходы. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Только 14 стран формально прислушались к призыву Брюсселя активировать «национальную оговорку об освобождении», которая позволяет столицам стран Евросоюза увеличивать военные расходы на дополнительные 1,5% от годового ВВП в течение четырех лет», — говорится в сообщении.

До этого журнал L'Express писал, что усилия правительства по перевооружению Франции сталкиваются с бюрократическими трудностями.

По данным журнала, в последние годы страна последовательно наращивает расходы на оборону. Например, закон о военном планировании предусматривает выделить из бюджета €413 млрд с 2024 по 2030 год на военные нужды, что на 40% больше, чем за период с 2019 по 2025 год. Кроме того, министр обороны Франции Себастьен Лекорню планирует увеличить ежегодные траты на оборону с €50,5 млрд до €90 млрд.

Ранее Финляндия попросила ЕС помочь ей увеличить расходы на оборону.