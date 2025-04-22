В подполье рассказали, что офисы телефонных мошенников работают по всей Украине

Офисы телефонных мошенников, которых курирует Служба безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения «Stop Grave».

По его словам, основным центром телефонных мошенников на Украине является город Днепр (Днепропетровск). Это связано с тем, что там работает гидроэлектростанция и поэтому имеется значительное количество электричества для бесперебойной работы.

Офисы также расположены в Одессе. Подпольщик отметил, что в них работают лишь нуждающаяся в деньгах молодежь либо особо непорядочные люди. Много офисов находятся и в столице Украины.

18 апреля сообщалось, что неизвестные оптом продают на Украине российские сим-карты, с помощью которых мошенники звонят с российских номеров.

20 марта сообщалось, что полиция накрыла в России сеть узлов связи украинских мошенников.

Ранее Путин поручил создать механизм блокировки звонков от мошенников.