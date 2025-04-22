Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье рассказали, что офисы телефонных мошенников работают по всей Украине

Подполье «Stop Grave»: офисы телефонных мошенников работают по всей Украине
close
Depositphotos

Офисы телефонных мошенников, которых курирует Служба безопасности Украины (СБУ), находятся на всей территории страны. Об этом РИА Новости сообщил представитель подпольного движения «Stop Grave».

По его словам, основным центром телефонных мошенников на Украине является город Днепр (Днепропетровск). Это связано с тем, что там работает гидроэлектростанция и поэтому имеется значительное количество электричества для бесперебойной работы.

Офисы также расположены в Одессе. Подпольщик отметил, что в них работают лишь нуждающаяся в деньгах молодежь либо особо непорядочные люди. Много офисов находятся и в столице Украины.

18 апреля сообщалось, что неизвестные оптом продают на Украине российские сим-карты, с помощью которых мошенники звонят с российских номеров.

20 марта сообщалось, что полиция накрыла в России сеть узлов связи украинских мошенников.

Ранее Путин поручил создать механизм блокировки звонков от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами