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Врачи десять часов спасали мужчину со штырем, пронзившим ему голову

В Китае врачи десять часов спасали мужчину, упавшего в клубе головой на штырь
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В Китае врачи спасли мужчину, который случайно упал на металлический штырь и пронзил им голову, отдыхая с друзьями в баре. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Гуандун. Мужчина выпивал вместе с друзьями в баре. Он был сильно пьян, когда случайно поскользнулся и упал, приземлившись головой на металлический штырь, закрепленный на столе. Металлическая конструкция зашла в голову через рот и зафиксировалась там.

Первыми на место ЧП прибыли пожарные, которые срезали часть стержня для удобства транспортировки пострадавшего. После этого мужчину на скорой доставили в больницу при Университете Шэньчжэня. Врачи десять часов извлекали конструкцию. Медики назвали чудом, что инородный предмет не задел главные мозговые центры, а также глаза.

Пострадавший провел в больнице месяц, после чего его выписали.

Ранее в Кирове врачи спасли школьника, насадившегося головой на шампур.

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