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В Индонезии предложили давать соцпомощь только после вазэктомии

Чиновник в Индонезии хочет сделать стерилизацию обязательной для выдачи соцпомощи
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Freepik

Для получения социальной помощи малоимущие мужчины-индонезийцы должны проходить обязательную процедуру стерилизации. Об этом заявил губернатор провинции Западная Ява Деди Мульяди, передает портал Jakarta Globe.

Он связал финансовую поддержку с проводящейся в регионе политикой по сокращению бедности — власти считают, что контроль рождаемости через вазэктомию может помочь в решении этой проблемы. В качестве бонуса согласившимся на стерилизацию мужчинам предлагается денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рупий или около $30.

«Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределена справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку, то ее следует рассмотреть», — утверждает Мульяди.

Предложение губернатора вызвало большое недовольство среди мусульманского духовенства и активистов, однако Мульяди объяснил, что его идея не лишит мужчин возможности иметь детей навсегда — вазэктомия может быть обратима, если после первой операции не прошло слишком большое количество времени.

До этого китайский врач сделал себе вазэктомию, чтобы порадовать жену.

Ранее многодетная мать забеременела в девятый раз после того, как ее муж перенес вазэктомию.

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