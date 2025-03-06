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Многодетная мать забеременела в девятый раз после того, как ее муж перенес вазэктомию

Китайской больнице пришлось платить пациенту компенсацию за неудачную вазэктомию
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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

В Китае женщина забеременела спустя три месяца после вазэктомии у мужа. Об этом сообщает Ettoday.

В сентябре прошлого года мужчина по фамилии Ли из провинции Хэнань обратился в больницу, чтобы сделать стерилизацию. Его 30-летняя жена к тому моменту была беременной уже восемь раз, и у пары родилось трое детей.

Однако через три месяца многодетная мать снова забеременела, а Ли пришел в больницу на повторное обследование и узнал, что его «сперматозоиды обладают высокой активностью, а их жизнеспособность достигает третьего уровня». В его случае это значило, что после операции сперматозоиды стали более активными, чем были до нее.

В больнице заявили, что мужчине просто «не повезло». Врач, делавший операцию, не стал комментировать результат процедуры, а его коллеги объяснили пациенту, что сперматозоиды все еще могут присутствовать через три-шесть месяцев после перевязки.

Районный комитет здравоохранения, куда китаец обратился с жалобой, пообещал провести расследование. После этого больница выплатила его семье 16 тыс. юаней (около 200 тыс. рублей. — прим. ред.) в качестве компенсации.

Ранее испанец, ставший импотентом из-за врачебной ошибки, получил €49 тысяч.

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