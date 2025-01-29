Пластический хирург сам сделал себе вазэктомию в качестве подарка жене

В Китае врач сам сделал себе вазэктомию в качестве «подарка для жены», передает South China Morning Post.

Чэнь Вэйнонг, пластический хирург из Тайваня, который специализируется на операциях по увеличению груди, решил сделать необычный подарок жене и матери троих его детей. Доверившись своим навыкам, он сам сам сделал себе вазэктомию и снял видео об 11-шаговой процедуре. Оно собрало более 4 млн просмотров.

«Женская стерилизация сложнее, но мужская процедура проще. Мы просто находим проток, по которому сперматозоиды выходят наружу, и перевязываем его», — объяснил он.

В обычных условиях мужская стерилизация занимает 15 минут, но Чень оперировал себя более часа, а затем признался, что очень устал. Мужчина также рассказал, что ночь после операции была болезненной, но к следующему утру дискомфорт прошел. Кроме того, доктор призвал зрителей не подражать ему и не пытаться провести процедуру в домашних условиях.

Ранее мужчина перенес 9 операций и пролежал в постели 14 месяцев из-за вросшего волоса.