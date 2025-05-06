Стало известно, какую пользу для здоровья приносят семена чиа

Семена чиа могут принести пользу для здоровья, в том числе для контроля артериального давления и снижения уровня холестерина. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

В них содержится большое количество Омега-3 жирных кислот, кальций, антиоксиданты, железо, клетчатка, белок и калий. Их можно замочить в воде или других напитках, а также добавлять в йогурты, салаты или использовать в молотом виде в составе муки для обогащения хлеба, тортов или печенья.

«Благодаря низкой себестоимости производства и высокой пищевой ценности чиа считается пищей будущего. Правильный способ употребления — активированный, то есть, увлажненный в течение нескольких минут перед употреблением», — уточнили в сообщении.

Исследование, опубликованное в Nutrition Research, до этого показало, что семена чиа, спирулина (сине-зеленая водоросль) и кимчи (острая корейская закуска из капусты) помогают снизить индекс массы тела (ИМТ), улучшить контроль над аппетитом и уменьшить объем талии. По словам ученых, спирулина богата белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти компоненты сбалансированного рациона помогают снизить аппетит и избавиться от лишних объемов.

Ранее ученые рассказали, какой вред здоровью могут нанести семена чиа.