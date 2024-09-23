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Названы продукты, помогающие уменьшить живот

Nutrition Research: семена чиа, кимчи и спирулина помогают похудеть в талии

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Семена чиа, спирулина (сине-зеленая водоросль) и кимчи (острая корейская закуска из капусты) помогают снизить индекс массы тела (ИМТ), улучшить контроль над аппетитом и уменьшить объем талии. Это показало исследование, опубликованное в Nutrition Research.

По словам ученых, спирулина богата белком, витаминами, минералами и антиоксидантами. Эти компоненты сбалансированного рациона помогают снизить аппетит и избавиться от лишних объемов. Содержащие клетчатку, жирные кислоты омега-3 и полезные микроэлементы семена чиа также рекомендуется включить в рацион. Согласно выводам исследователей, присутствующие в составе продукта жирные кислоты работают на ускорение обмена веществ, способствуя сжиганию жира — особенно в области живота.

Третий продукт, упрощающий процесс похудения — это корейская капуста кимчи. Ферментированные овощи содержат много витаминов А, В, С и пробиотиков. Они играют ключевую роль в поддержании здоровья кишечника. При правильной работе этого органа у человека не возникает вздутия, что помогает талии оставаться стройной.

Ранее ученые выяснили, что соевое молоко помогает улучшить здоровье сердца.

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