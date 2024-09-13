Ученые рассказали, какой вред здоровью могут нанести семена чиа

Семена чиа могут играть значительную роль в профилактике различных заболеваний. Однако этот продукт нужно с осторожностью употреблять людям с проблемами пищеварения. Кроме того, семена чиа могут вызывать аллергическую реакцию. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Current Research in Food Science (CRFS).

Семена чиа или Шалфей испанский (Salvia hispanica) — это мелкие овальные зернышки коричневого, белого или серого цвета, похожие на семена льна. В последние годы этот продукт завоевал большую популярность в качестве компонента здорового питания. Чтобы выявить ключевые преимущества и недостатки употребления чиа, ученые провели мета-анализ ранее опубликованных исследований на эту тему.

Результаты показали, что одно из ключевых полезных свойств семян чиа связано с их способностью регулировать уровень сахара в крови. Дело в том, что они содержат много клетчатки (пищевых волокон), замедляющих усвоение углеводов из пищи. Употребление семян чиа выступает весомым преимуществом для людей с диабетом или склонностью к резким колебаниям глюкозы. Продукт также выделяется высоким содержанием омега-3 жирных кислот, играющих важную роль в защите здоровья сердца и контроле уровня холестерина в организме.

Несмотря на множественные полезные свойства, вводить семена чиа в рацион нужно с осторожностью. При злоупотреблении этим продуктом может возникнуть аллергическая реакция, дискомфорт в животе, вздутие и метеоризм. Также важно учитывать, что семена чиа способны усиливать или ослаблять эффект некоторых лекарственных препаратов, включая средства от диабета, гипертонии и антикоагулянты (разжижители крови).

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