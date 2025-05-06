Житель Калининградской области напал с кухонным топориком на соседа и раскроил ему голову

На мужчину напали с кухонным топориком в Калининградской области. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник.

Вечером 2 мая 53-летний житель Гурьевска стоял у подъезда своего дома с женой и соседкой. Внезапно к нему подбежал мужчина с криками «Где моя собака?» и нанес удар топором по голове. По словам местной жительницы, ставшей свидетельницей случившегося, нападавший Денис (имя изменено) имеет плохую репутацию среди жильцов.

«В нашем доме живет его сожительница, они оба алкаши. Днем Денис выпивал с каким-то мужчиной на лавочке. Люди видели, как они поругались. А вечером он, видимо, пришел к своей мадам забрать собаку, которую она недавно завела. <...> Мы вообще не поняли, что он хотел, и Виктор не имеет отношения к этой собаке», — рассказала соседка пострадавшего.

В итоге Виктора забрали в БСМП, где ему наложили более десяти швов, а Дениса — в отдел внутренних дел, но отпустили уже на следующий день. В полиции заявили, что он ударил потерпевшего в результате произошедшего между ними конфликта.

«По данному факту в настоящее время участковый уполномоченный полиции проводит проверку. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в региональном УМВД.

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