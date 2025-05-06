В Омске собака искусала лицо восьмилетнему мальчику

В Омске бродячая собака напала на ребенка и погрызла ему лицо

В Омске восьмилетнему мальчику понадобилась помощь медиков после нападения собаки. Об этом сообщает Mash Siberia.

Как рассказала мать школьника, бродячая собака укусила его за лицо. На фото заметно, что у пострадавшего травмирована щека. По словам родительницы, животное едва не разорвало ребенку лицевую артерию.

При этом эта же собака якобы ранее уже нападала на детей. Так, зимой животное набросилось на дочь. В тот момент на девочке была куртка, поэтому ей удалось избежать серьезных травм.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку, которая поможет выяснить, соблюдали ли должностные лица нормы законодательства об обращении с животными.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается в публикации.

Прокуратура также рассматривает вопрос о том, чтобы направить в суд заявление о компенсации морального вреда ребенку.

Ранее в ХМАО бродячая собака набросилась на двух девочек и искусала одну из них.