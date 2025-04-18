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70-летний владелец дома четыре года тайно подглядывал за женщиной-арендатором

Пожилого мужчину арестовали в США за установку скрытой камеры в доме арендатора
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В США мужчина тайно снимал женщину в арендуемом ею доме и поплатился за это, сообщает телеканал WHDH.

Недавно 70-летний Чарльз Макгуайр из Амхерста, штат Нью-Гэмпшир, был арестован за преследование и вторжение в частную жизнь. Потерпевшей оказалась женщина, которая долгие годы арендовала у Макгуайра принадлежащий ему дом.

В результате расследования, которое началось в прошлом году, было установлено, что мужчина установил в здании скрытую камеру и более четырех лет записывал квартиросъемщицу на видео.

Детективы заявили, что они обнаружили у подозреваемого более 9000 изображений женщины-арендатора и ее гостей в момент обнажения. Сейчас полиция занимается поиском других лиц, которые могли быть записаны Макгуайром без их ведома.

Ранее австралиец подглядывал за людьми через окна и попал за решетку.

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