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Леопард вырвал из рук матери ребенка и съел его

В Индии леопард выхватил ребенка из рук матери и покусал
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Wikimedia Commons

В Индии ищут леопарда, который выхватил ребенка у женщины. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в деревне Мана Кабхра, в штате Уттаракханд. Женщина пошла с ребенком к туалету на открытом воздухе, но в какой-то момент на них напал хищник. Животное выхватило мальчика и бросилось с ним к оврагу. Позже пострадавшего нашли с глубокими ранами на шее, но спасти не смогли.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники профильных ведомств.

«Департамент лесного хозяйства начал процедуры оформления компенсации и объявил об усилении патрулирования в этом районе», – сообщается в публикации.

Как рассказали чиновники, на территории, где появился леопард, установили три ловушки.

По данным издания, количество подобных случаев в стране увеличилось. Так, сейчас ежегодно регистрируют 250–300 нападений диких животных на людей, два десятилетия назад цифры варьировались от 55 до 60.

Ранее в Индии девушка не выжила после нападения леопарда около дома.

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