Леопард вырвал из рук матери ребенка и съел его

В Индии ищут леопарда, который выхватил ребенка у женщины. Об этом сообщает Times of India.
Инцидент произошел в деревне Мана Кабхра, в штате Уттаракханд. Женщина пошла с ребенком к туалету на открытом воздухе, но в какой-то момент на них напал хищник. Животное выхватило мальчика и бросилось с ним к оврагу. Позже пострадавшего нашли с глубокими ранами на шее, но спасти не смогли.
На данный момент в ситуации разбираются сотрудники профильных ведомств.
«Департамент лесного хозяйства начал процедуры оформления компенсации и объявил об усилении патрулирования в этом районе», – сообщается в публикации.
Как рассказали чиновники, на территории, где появился леопард, установили три ловушки.
По данным издания, количество подобных случаев в стране увеличилось. Так, сейчас ежегодно регистрируют 250–300 нападений диких животных на людей, два десятилетия назад цифры варьировались от 55 до 60.
Ранее в Индии девушка не выжила после нападения леопарда около дома.