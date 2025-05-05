Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Индии девушка не выжила после нападения леопарда около дома

В Индии леопард напал на девушку и протащил ее по полю
close
Wikimedia Commons

В Индии местную жительницу не спасли после встречи с леопардом. Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, 20-летняя девушка по имени Пайал Чаван вечером косила траву для своего скота, но в какой-то момент на нее со спины напал хищник.

Животное пыталось утащить пострадавшую, но ее крики привлекли внимание членов семьи, и они бросились спасать ее, поэтому леопард бросил девушку и убежал.

Пайал Чаван доставили в больницу. Несмотря на то, что медучреждение находилось недалеко от места инцидента, пострадавшая уже потеряла много крови, поэтому спасти ее специалисты не смогли.

По словам представителей лесного департамента, в этом месте нередко видят леопардов. При этом, здесь расположено большое количество источников воды и полей, в которых хищники могут прятаться.

После инцидента сотрудники ведомства выехали на территорию, чтобы оценить ситуацию и установить клетки.

Ранее в Индии леопард разодрал ногу девочке, ехавшей на мотоцикле с отцом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами