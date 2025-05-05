В Индии девушка не выжила после нападения леопарда около дома

В Индии местную жительницу не спасли после встречи с леопардом. Об этом сообщает The Times of India.
По данным издания, 20-летняя девушка по имени Пайал Чаван вечером косила траву для своего скота, но в какой-то момент на нее со спины напал хищник.
Животное пыталось утащить пострадавшую, но ее крики привлекли внимание членов семьи, и они бросились спасать ее, поэтому леопард бросил девушку и убежал.
Пайал Чаван доставили в больницу. Несмотря на то, что медучреждение находилось недалеко от места инцидента, пострадавшая уже потеряла много крови, поэтому спасти ее специалисты не смогли.
По словам представителей лесного департамента, в этом месте нередко видят леопардов. При этом, здесь расположено большое количество источников воды и полей, в которых хищники могут прятаться.
После инцидента сотрудники ведомства выехали на территорию, чтобы оценить ситуацию и установить клетки.
Ранее в Индии леопард разодрал ногу девочке, ехавшей на мотоцикле с отцом.