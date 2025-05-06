Эксперт предупредил о росте киберугроз для россиян в майские праздники

В длинные выходные, когда россияне уезжают из города или работают вне офиса, активность онлайн-мошенников традиционно резко возрастает. В эти майские праздники число кибератак на россиян вырастет вчетверо к прошлому маю, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский.

«В праздники растет число рассылок от имени крупных магазинов и служб доставки, где под видом спецпредложений просят ввести данные карт. Один из самых распространенных сценариев — псевдоскидки ко Дню Победы и ссылка на сайт-двойник известных брендов. Растут и аферы с арендой жилья. Поддельные сайты и мобильные приложения копируют интерфейсы популярных сервисов бронирования, злоумышленники требуют предоплату, а после получения денег исчезают», — отметил Бориславский.

По его словам, кафе, вокзалы и гостиницы остаются точками, где мошенники перехватывают логины, пароли и банковские сессии, особенно если пользователь отключил двухфакторную аутентификацию.

Бориславский добавил, что жертвам звонят «службы безопасности банков» или рассылают SMS от имени «Госуслуг», запугивают срочной «проверкой личности» и побуждая перевести деньги на «безопасный счет», в том числе по схеме «два звонка».

Эксперт отметил, что май особенно опасен из-за массовых отъездов, использования общественного интернета, дефицита внимания к кибергигиене и переноса оплаты крупных покупок на праздничные дни. Бориславский добавил, что угрозу создают короткие рабочие смены и меньший объем ручных проверок со стороны банков и платежных систем. Эксперт уверен, что высока вероятность инсайдерских атак на работе, когда службы информационной безопасности могут не успевать оперативно реагировать на угрозы мошенников.

Бориславский рекомендовал использовать проверку адреса сайта и наличие HTTPS-протокола перед вводом данных карты, пользоваться только официальными приложениями. Эксперт призвал включать двухфакторную аутентификацию для почты, соцсетей и интернет-банка, а на телефоне привязать вход к приложению-генератору кода, а не к SMS. Бориславский посоветовал перезванивать в банк по номеру, который указан на карте, а не отвечать на входящий «антифрод» звонок.

По словам эксперта, надо настроить лимиты на переводы и push-уведомления в мобильном банке, шифровать диск и не публиковать геометки в реальном времени и сторис с путешествий до возвращения домой.

Ранее в Госдуме рассказали о новых схемах мошенников.