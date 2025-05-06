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Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника

Figaro: во Франции в результате ошибки вышел на свободу опасный преступник
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Brennan Linsley/AP

Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы. Об этом, ссылаясь на прокуратуру Бордо, сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо

По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко. Тюремная администрация перепутала похожие имена заключенных.

В настоящее время власти ведут расследование происшедшего. Преступник объявлен в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, который действует на территории всех стран Евросоюза.

26 марта газета Guardian рассказала о немце, который не может устроиться на работу из-за того, что преступники украли его документы и использовали данные мужчины в криминальных целях.

4 декабря сообщалось, что аргентинец 21 день провел в тюрьме, потому что полиция приняла его тальк за кокаин.

Ранее сообщалось, что гражданин ФРГ, отсидевший 13 лет по ошибке, должен возместить государству €100 тысяч

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