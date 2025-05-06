Во Франции на свободу по ошибке отпустили опасного преступника

Figaro: во Франции в результате ошибки вышел на свободу опасный преступник

Во Франции почти неделю ищут преступника, которого по ошибке выпустили из тюрьмы. Об этом, ссылаясь на прокуратуру Бордо, сообщает газета Figaro на прокуратуру города Бордо

По имеющейся информации, отбывавший 11-летний срок за особо опасное насильственное преступление 25-летний мужчина был отпущен из тюрьмы коммуны Градиньян вместо другого заключенного, которого должны были депортировать из Франции в Марокко. Тюремная администрация перепутала похожие имена заключенных.

В настоящее время власти ведут расследование происшедшего. Преступник объявлен в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, который действует на территории всех стран Евросоюза.

26 марта газета Guardian рассказала о немце, который не может устроиться на работу из-за того, что преступники украли его документы и использовали данные мужчины в криминальных целях.

4 декабря сообщалось, что аргентинец 21 день провел в тюрьме, потому что полиция приняла его тальк за кокаин.

Ранее сообщалось, что гражданин ФРГ, отсидевший 13 лет по ошибке, должен возместить государству €100 тысяч